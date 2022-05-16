Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде ответили на угрозы Европарламента Турции по поводу НАТО

Сенатор Пушков ответил на угрозы главы ЕНП Вебера об изоляции Турции из-за вопроса по НАТО
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков ответили на угрозы главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера по поводу изоляции Турции в случае, если она блокирует прием Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он написал в своем Telegram.

Пушков напомнил, что, помимо Турции, в разное время звучали призывы изолировать Россию, Иран, Сирию, Венесуэлу и Китай. «Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?» — задался вопросом он.

Ранее Манфред Вебер заявил, что любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Так он отреагировал на позицию Турции, которая попросила заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО из-за поддержки ими Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой, и «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, которую Турция считает ответвлением РПК.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ФРГ приготовились отказаться от нефти из России вне зависимости от санкций ЕС
В Совфеде ответили на угрозы Европарламента Турции по поводу НАТО
Нидерланды передали Украине боевые машины пехоты без вооружения
Россияне вспомнили любимое детское лакомство в СССР
Вернувшийся в эфир после паузы ведущий насмешил зрителей одной фразой
Отдохнувшая в Геленджике россиянка описала курорт словами «даже дороже Туниса»
Куклы Барби с лицом Елизаветы II раскупили за три секунды
Стоматологи перечислили провоцирующие развитие кариеса продукты
Посол Ирана назвал военное сотрудничество частью отношений с Россией
В КНДР за сутки выявили 392 тысячи случаев «незнакомой лихорадки»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.