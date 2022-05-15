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Финляндия официально решила вступить в НАТО

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО и подать заявку на членство

Фото: Shutterstock

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. Трансляцию выступления главы государства и премьер-министра Санны Марин ведет пресс-служба президента.

«Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО», — сказал Ниинисте.

По словам главы правительства, это решение является историческим. «Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — добавила Марин.

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Решение о вступлении в альянс будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, 16 мая.

14 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Саули Ниинисте. Российский лидер предупредил коллегу, что отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет. Глава государства также отметил, что изменение внешнеполитического курса Финляндией может негативно сказаться на отношениях с Россией.

13 мая стало известно, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс на следующей неделе, если это одобрит парламент. Министр иностранных дел Пекка Хаависто также добавил, что Финляндия готова к любой ситуации в приграничной зоне с Россией.

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Алина Гончарова
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