Правительство Швеции решило подать заявку на членство в НАТО

Премьер Швеции объявила, что правительство решило подать заявку на членство в НАТО

Швеция в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО. Как заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, такое решение приняло правительство. Цитату приводит издание Gotenbug-posten.

Власти страны объявили о том, что готовы присоединиться к альянсу, еще в апреле — то же самое сделали представители Финляндии. Такое решение последовало после начала военной спецоперации России на Украине, ее осудили как в Хельсинки, так и в Стокгольме. Резко против вступления стран в альянс высказалась только Турция: 14 мая глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие граждане просят власти заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара считает, что власти стран укрывают у себя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает экстремистской группировкой.

Несмотря на то что в российском МИД к шагу Хельсинки и Стокгольма относятся с опаской, президент России Владимир Путин предположил, что их присоединение к НАТО не создаст Москве угроз.