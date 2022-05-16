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Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Путин заявил об отсутствии угрозы для России из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его комментарий приводит ТАСС в понедельник, 16 мая.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем с правительствами двух стран.

Президент пояснил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создает для России непосредственной угрозы. «Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет — решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — заявил Путин.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об обеспокоенности Кремля решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО и проведет их глубокий анализ.

Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс в воскресенье, 15 мая. Власти Швеции пришли к такому выводу на заседании социал-демократической партии. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал событие историческим, подчеркнув, что страна будет нести ответственность за безопасность НАТО.

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Анна Щербакова
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