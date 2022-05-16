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В Кремле высказались о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Песков заявил об обеспокоенности Кремля решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Об этом, высказываясь о решении двух стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это вопрос серьезный, это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, Москва будет внимательно следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО и проведет их глубокий анализ.

Государства приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс в воскресенье, 15 мая. Власти Швеции пришли к такому выводу на заседании социал-демократической партии. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал событие историческим, подчеркнув, что страна будет нести ответственность за безопасность НАТО.

Правящая партия Швеции заявила, что в случае, если заявку на вступление в НАТО одобрят, страна выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз.

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Анастасия Шейкина
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