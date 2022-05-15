Швеция выступит против ядерного оружия на территории в случае принятия в НАТО

Швеция в случае принятия в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз

Швеция в случае, если ее заявку на вступление в НАТО одобрят, выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз. Об этом сообщается на сайте правящей партии страны.

В заявлении говорится, что социал-демократы будут работать над тем, чтобы Швеция вступила с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз.

О том, что Швеция официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО, стало известно в воскресенье, 15 мая. Социал-демократическая правящая партия пришла к такому выводу на своем заседании.

В этот же день о своем решении вступить в Североатлантический альянс объявила Финляндия. Президент Саули Ниинисте назвал событие историческим, подчеркнув, что страна будет нести ответственность за безопасность НАТО.

