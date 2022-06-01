Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский раскрыл планы на новые американские РСЗО

Президент Украины Зеленский заявил, что не планирует атаковать российскую территорию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина не планирует атаковать российскую территорию. Так президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax прокомментировал сообщения о том, что Украина после получения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия может использовать их для ударов по территории России. Об этом пишет ТАСС.

Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (РСЗО — «прим. «Ленты.ру»») использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории“, — заявил он.

Ранее газета Тhe Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что администрация Байдена планирует отправить на Украину комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров.

После этого постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что США не поставляют на Украину оружие, позволяющее атаковать российскую территорию, поскольку США не собираются становиться стороной конфликта. Ее слова подтвердил и официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий из-за конфискации активов Банка России
Матвиенко высказалась за выход России из Болонской системы
Зеленский раскрыл планы на новые американские РСЗО
В Совфеде рассказали о будущем Херсонской области, ДНР и ЛНР
Самая ненавистная британка разбогатела на OnlyFans и объявила об уходе на пенсию
Сооснователя интернет-площадки Hydra лишили криптокошелька
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Байден заявил о нежелании войны с Россией
Эндокринолог Павлова сравнила курение с эвтаназией
Байден назвал цель США на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.