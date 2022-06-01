Зеленский раскрыл планы на новые американские РСЗО

Президент Украины Зеленский заявил, что не планирует атаковать российскую территорию

Украина не планирует атаковать российскую территорию. Так президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax прокомментировал сообщения о том, что Украина после получения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия может использовать их для ударов по территории России. Об этом пишет ТАСС.

Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их (РСЗО — «прим. «Ленты.ру»») использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории“, — заявил он.

Ранее газета Тhe Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что администрация Байдена планирует отправить на Украину комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров.

После этого постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что США не поставляют на Украину оружие, позволяющее атаковать российскую территорию, поскольку США не собираются становиться стороной конфликта. Ее слова подтвердил и официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

