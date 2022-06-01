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Кремль ответил на поставки США Киеву вооружения фразой «подливают масло в огонь»

Песков заявил, что США старательно подливают масло в огонь поставками Киеву оружия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь поставками Киеву вооружений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в среду, 1 июня, приводит ТАСС.

«США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — отметил пресс-секретарь президента, комментируя планы Вашингтона по поставкам Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом многомиллионном пакете военной помощи для Киева. В частности, в него пойдут американские РЗСО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и дальнобойные ракеты для них.

В МИД России эту идею осудили. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, любая передача Киеву оружия может увеличить риск прямого столкновения России и США. Он отметил также, что Белый дом ничего не предпринимает для деэскалации украинского кризиса.

24 февраля началась специальная операция России на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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