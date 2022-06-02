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США открестились от регулирования дальности стрельбы РСЗО на Украине

Посол США на Украине Бринк заявила, что регулировать дальность стрельбы РСЗО будет Киев

Фото: Colton Garrett / globallookpress.com

Соединенные Штаты не будут регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставят Киеву. Об этом заявила посол США на Украине Бриджит Бринк, чьи слова приводит РИА Новости.

«Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона», — открестилась Бринк на брифинге в Киеве.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

При этом депутат Верховной Рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по России американскими РСЗО. Он также отметил, что «легитимными целями Украины» являются военные объекты на территории страны и самолеты в российском воздушном пространстве.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать РСЗО против РФ бесполезно. Она напомнила, что в конце 2021 года Россия требовала от стран Запада письменных гарантий безопасности, так как не доверяет словесным обещаниям.

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Варвара Кошечкина
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