Великобритания попросила США одобрить поставки РСЗО на Украину

Politico: Лондон просит Вашингтон подписать документы по поставке РСЗО на Украину

Великобритания просит США подписать документы по поставке на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) американского производства в течение нескольких недель. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, для отправки систем Лондону требуется официальное одобрение Вашингтона. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил план реэкспорта американских РСЗО с американским лидером Джо Байденом. Переговоры на данную тему будут продолжены главой МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«США должны официально одобрить этот шаг из-за правил экспорта [оружия], хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет», — отмечается в статье.

Радиус действия ракет M270 MLRS составляет 80 километров, при этом система может одновременно выпускать 12 снарядов. Однако именно их дальность действия стала предметом споров, так как на Западе опасаются, что предоставление оружия, с помощью которого можно нанести удары по территории России, может привести к эскалации конфликта, указывается в статье.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что не исключает удары по территории России американскими РСЗО, поставляемыми США на Украину. Он также отметил, что «легитимными целями Украины» являются военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве.

1 июня Джо Байден заявил, что страна поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. По словам заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать РСЗО против РФ бесполезно. Она напомнила, что в конце 2021 года Россия требовала от стран Запада письменных гарантий безопасности, так как не доверяет словесным обещаниям.