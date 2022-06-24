Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности

Курская область до 8 июля продлила желтый уровень террористической опасности

В Курской области до 8 июля продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля», — заявил глава региона.

Юго-запад и запад Курской области граничит с Сумской областью Украины. 17 июня в Курской области из минометов было обстреляно село Гордеевка, а 19 июня в воздушное пространство региона проник беспилотник Вооруженных сил Украины.

23 июня аналогичный режим был продлен в Брянской области.