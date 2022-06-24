Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности

Курская область до 8 июля продлила желтый уровень террористической опасности
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Курской области до 8 июля продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля», — заявил глава региона.

Юго-запад и запад Курской области граничит с Сумской областью Украины. 17 июня в Курской области из минометов было обстреляно село Гордеевка, а 19 июня в воздушное пространство региона проник беспилотник Вооруженных сил Украины.

23 июня аналогичный режим был продлен в Брянской области.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым
Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
Малышева назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт
Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
Федерация дзюдо Украины бойкотирует международные турниры из-за допуска россиян
Участники группы Little Big снялись обнаженными для нового клипа
На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море
Власти Херсона назвали подрыв автомобиля целенаправленным покушением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.