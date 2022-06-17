Появились кадры последствий минометного обстрела российского села Украиной

Глава Курской области Старовойт показал кадры последствий обстрела села Гордеевка Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия минометного обстрела села Гордеевка со стороны Украины. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно разбитые окна в жилых домах. Кроме того, Старовойт показал осколок украинского снаряда, а также воронку в земле от падения одного из из них.

По словам главы Курской области, на данный момент специалисты оценивают ущерб от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). В поврежденных домовладениях требуется замена окон. Региональные власти помогут жителям пострадавших домов и проведут восстановительные работы до 10 июля, подчеркнул Старовойт.

Губернатор добавил, что с жителями села пообщается его заместитель по социальным вопросам Андрей Белостоцкий, который определит объем необходимой помощи.

О минометном обстреле российского села Гордеевка со стороны Украины стало известно утром 17 июня. По словам Старовойта, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Огневая точка противника была подавлена российскими военными.

Ранее Украина обстреляла пропускной пункт «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Губернатор региона рассказал, что атака произошла в 7:30 утра. Разрушений и пострадавших в результате обстрела нет.