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Появились кадры последствий минометного обстрела российского села Украиной

Глава Курской области Старовойт показал кадры последствий обстрела села Гордеевка Украиной

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия минометного обстрела села Гордеевка со стороны Украины. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно разбитые окна в жилых домах. Кроме того, Старовойт показал осколок украинского снаряда, а также воронку в земле от падения одного из из них.

По словам главы Курской области, на данный момент специалисты оценивают ущерб от обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). В поврежденных домовладениях требуется замена окон. Региональные власти помогут жителям пострадавших домов и проведут восстановительные работы до 10 июля, подчеркнул Старовойт.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Губернатор добавил, что с жителями села пообщается его заместитель по социальным вопросам Андрей Белостоцкий, который определит объем необходимой помощи.

О минометном обстреле российского села Гордеевка со стороны Украины стало известно утром 17 июня. По словам Старовойта, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Огневая точка противника была подавлена российскими военными.

Ранее Украина обстреляла пропускной пункт «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Губернатор региона рассказал, что атака произошла в 7:30 утра. Разрушений и пострадавших в результате обстрела нет.

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Константин Лысяков
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