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Пункт пропуска в приграничном российском регионе обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ пункта пропуска в Рыльском районе

Фото: Кирилл Каллиников / ТАСС

В Рыльском районе Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт пропуска «Крупец». Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел произошел в 7:30 утра по местному времени. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Российские пограничники подавили нападение ответным огнем, добавил глава российского региона.

В Курской области до 22 июня действует желтый уровень террористической опасности — власти продлили его в четвертый раз. В этот период, по утверждению Старовойта, правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме. Аналогичные меры действуют в Белгородской области и в граничащих с Украиной районах Крыма.

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Анастасия Шейкина
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