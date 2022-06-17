Приграничное российское село обстреляли из минометов со стороны Украины

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка со стороны Украины

Село Гордеевка в Кореневском районе Курской области было обстреляно со стороны Украины из минометов около пяти часов утра в пятницу, 17 июня. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Российские войска подавили огневую точку противника, рассказал Старовойт.

Как утверждает губернатор, из-за обстрела в селе нет значительных повреждений. Предварительно, в некоторых зданиях российского населенного пункта выбиты стекла. Ситуация находится под контролем пограничников и военных, подчеркнул Старовойт.

15 июня ВСУ обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Тогда никто не пострадал, российские пограничники подавили нападение ответным огнем.

В Курской области до 22 июня действует желтый уровень террористической опасности — власти продлили его в четвертый раз. В этот период, по утверждению Старовойта, правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме. Аналогичные меры действуют в Белгородской области и в граничащих с Украиной районах Крыма.