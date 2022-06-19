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Стало известно об атаке граничащего с Украиной российского региона с БПЛА

Глава Курской области Старовойт: беспилотник ВСУ сбросил боекомплект у хутора Кучеров

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров», — написал глава российского региона.

В результате атаки, отметил Старовойт, незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нем разбиты оконные стекла и поврежден забор. Никто не пострадал.

Безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают российские военнослужащие, напомнил губернатор Курской области.

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Евгения Куликова
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