В Кремле отреагировали на обстрелы граничащих с Украиной российских регионов

Песков призвал к дополнительным мерам безопасности из-за обстрелов ВСУ территории России

Из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов России нужно принять дополнительные меры для укрепления безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым [принять] дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне село Солоха в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек, пострадали еще семь. По данным Минздрава, один раненый россиянин находится в реанимации, шестеро — в обычных отделениях в состоянии средней степени тяжести. Губернатор российского региона сообщил, что обстрел повредил 17 домовладений и шесть автомобилей, в одной из школ выбиты стекла.

Также в регионе Украина 6 мая обстреляла село Нехотеевка — тогда никто не пострадал. В результате были повреждены пять строений.

В части приграничных российских регионов до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ. К ним относятся Белгородская и Курская области, три городских округа и два района Крыма, а также два района Воронежской области — Россошанский и Кантемировский.

