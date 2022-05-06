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Появились кадры последствий обстрела российского села Украиной

Белгородский губернатор Гладков опубликовал кадры последствий обстрела Нехотеевки

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым и главой поселения Анжеликой Самойловой осмотрел разрушенные дома в селе Нехотеевка. Кадры последствий обстрела он опубликовал в своем Telegram-канале в пятницу, 6 мая.

Всего, как сообщил Гладков, повреждены были пять строений. Он пообещал, что их восстановят, но работы начнут только после того, как в селе станет безопасно.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»



На сегодняшний день в населенном пункте осталось чуть меньше 30 человек. Большую часть местных жителей вывезли в безопасное место.

Об обстреле со стороны Украины приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка губернатор Белгородской области сообщал 5 мая. По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.

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Евгения Куликова
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