Губернатор описал разрушения из-за обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: из-за обстрела ВСУ повреждены 17 домовладений и 6 машин

В селе Солохи в Белгородской области, которое подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей. Об этом, описывая разрушения, заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждена школа — в ней выбиты окна. «Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра», — написал Гладков.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор рассказал, что подомовой обход в российском селе продолжается.

Обстрел приграничного села Солохи произошел вечером в среду, 11 мая. Погиб один человек, пострадали еще семь. По данным Минздрава, один раненый россиянин находится в реанимации, шестеро — в обычных отделениях в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Жителей приграничного села эвакуировали, вблизи него произошло задымление камыша. Губернатор Гладков пообещал оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего, а также восстановить поврежденные сооружения.