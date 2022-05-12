Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор описал разрушения из-за обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: из-за обстрела ВСУ повреждены 17 домовладений и 6 машин

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В селе Солохи в Белгородской области, которое подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей. Об этом, описывая разрушения, заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждена школа — в ней выбиты окна. «Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра», — написал Гладков.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор рассказал, что подомовой обход в российском селе продолжается.

Обстрел приграничного села Солохи произошел вечером в среду, 11 мая. Погиб один человек, пострадали еще семь. По данным Минздрава, один раненый россиянин находится в реанимации, шестеро — в обычных отделениях в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Жителей приграничного села эвакуировали, вблизи него произошло задымление камыша. Губернатор Гладков пообещал оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего, а также восстановить поврежденные сооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Siemens объявила об уходе с российского рынка
Turkish Airlines перестала принимать карту «Мир»
Женщин предупредили о смертельной опасности назойливой боли в челюсти
МИД России уличил Польшу в растаптывании морали из-за нападения на посла
В Курской области задержан готовивший теракт россиянин
Полиция Италии арестовала десятки наркоторговцев
В Подмосковье обнаружили придорожный бордель
В WhatsApp появится новая возможность для пользователей
В США оценили новые подводные лодки Британии
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ села под Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.