Минздрав рассказал о состоянии о пострадавших при обстреле ВСУ под Белгородом

Минздрав сообщил, что один пострадавший при обстреле села Солохи находится в реанимации

Один россиянин, который пострадал при украинском обстреле села Солохи Белгородской области, находится в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Андрей Иконников, его цитирует ТАСС

По его словам, жизни семерых пострадавших ничего не угрожает. Шесть раненых при обстреле россиян находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В четверг, 12 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до семи — одного местного жителя доставили в больницу поздно ночью.