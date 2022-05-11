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Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу

Один человек пострадал при обстреле села Солоха под Белгородом со стороны Украины
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Село Солоха, которое находится в Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте», — сказал глава области.

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Он также отметил, что при обстреле пострадал один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Кроме того, есть разрушения. На данный момент на месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

5 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка. По его данным, пострадавших среди мирного населения нет. Позднее он опубликовал кадры разрушений и уточнил, что были повреждены пять строений.

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Никита Абрамов
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