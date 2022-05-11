Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу

Один человек пострадал при обстреле села Солоха под Белгородом со стороны Украины

Село Солоха, которое находится в Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте», — сказал глава области.

Он также отметил, что при обстреле пострадал один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Кроме того, есть разрушения. На данный момент на месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

5 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины приграничных сел Нехотеевка и Журавлевка. По его данным, пострадавших среди мирного населения нет. Позднее он опубликовал кадры разрушений и уточнил, что были повреждены пять строений.