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Число пострадавших при обстреле граничащего с Украиной региона увеличилось

Число пострадавших при обстреле ВСУ села Солохи в Белгородской области увеличилось до семи

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

При обстреле села Солохи в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали семь человек, один россиянин погиб. Об увеличении числа раненых губернатор российского региона Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал о шести пострадавших.

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Гладков рассказал, что поздно ночью в больницу региона доставили еще одного пострадавшего. Всем раненым оказывается медицинская помощь, лекарств для их лечения достаточно, подчеркнул он и пообещал оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшего.

По словам губернатора российского региона, в приграничное село выехали два его заместителя — Константин Полежаев и Владимир Базаров. Они оценят масштабы разрушений после обстрела со стороны Украины, чтобы начать восстановление зданий.

«Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили. Жителей не оставим в беде», — написал Гладков Telegram.

Об обстреле со стороны Украины села Солохи стало известно вечером в среду, 11 мая. По словам губернатора, один человек умер в машине скорой помощи. Жителей приграничного села эвакуируют, в населенном пункте частично разрушен один жилой дом, также произошло задымление камыша за пределами Солохи.

В Белгородской области до 25 мая продлили желтый уровень террористической опасности. В регионе подобный режим продлевается во второй раз.

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Анастасия Шейкина
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