Великобритания обвинила Иран в причастности к атакам в Европе

МИД Великобритании обвинил КСИР в причастности к нападениям в Европе

Великобритания считает силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана причастными к нападениям в Европе. Об этом сообщается на сайте британского МИД.

По данным Лондона, силы «Кудс» координировали атаки, совершенные в европейских странах в период с марта по май. В связи с этим министерство иностранных дел Соединенного Королевства вызвало временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара.

В январе Европейский союз (ЕС) внес КСИР в список террористических организаций. В ответ на это иранские власти официально признали военно-воздушные и военно-морские силы ЕС террористическими организациями.