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03:13, 15 июля 2026Мир

Великобритания обвинила Иран в причастности к атакам в Европе

МИД Великобритании обвинил КСИР в причастности к нападениям в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Великобритания считает силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана причастными к нападениям в Европе. Об этом сообщается на сайте британского МИД.

По данным Лондона, силы «Кудс» координировали атаки, совершенные в европейских странах в период с марта по май. В связи с этим министерство иностранных дел Соединенного Королевства вызвало временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара.

В январе Европейский союз (ЕС) внес КСИР в список террористических организаций. В ответ на это иранские власти официально признали военно-воздушные и военно-морские силы ЕС террористическими организациями.

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