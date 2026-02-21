Иран признал ВВС стран Европы террористическими организациями

Власти Ирана признали ВМС и ВВС Евросоюза террористическими организациями

Власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Евросоюза (ЕС) террористическими организациями. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Ирана.

«ВМС и ВВС всех стран, входящих в Европейский союз… признаются террористическими организациями», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее ЕС внес Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. До этого Евросоюз ввел санкции против 15 должностных лиц и шести организаций в Иране. Также представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала ввести санкции против Ирана за жесткое подавление протестов.