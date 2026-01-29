Реклама

ЕС ввел санкции против Ирана

ЕС ввел санкции против Ирана из-за подавления протестов в стране
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против 15 должностных лиц и 6 организаций в Иране из-за подавления протестов в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Санкции коснулись высокопоставленных командиров и других иранских должностных лиц. Ограничительные меры были введены в связи с «жестоким подавлением Тегераном общенациональных протестов», утверждается в материале.

Иран пока не прокомментировал ограничения со стороны Европейского союза.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пообещала ввести санкции против Ирана за жесткое подавление протестов. Она добавила, что министры иностранных дел стран объединения проголосуют за других принятие мер, в том числе за внесение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в ЕС.

