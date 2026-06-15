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14:26, 15 июня 2026Экономика

Российским НПЗ разрешили выпускать бензин попроще

«Ъ»: Ряду НПЗ разрешили выпускать бензин по стандартам «Евро-3» под видом «Евро-5»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство России разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать для продажи на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонениями от требований по качеству технического регламента ЕАЭС. Об этом со ссылкой на источник, указавший, что такое постановление выпущено еще осенью 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

Речь, в том числе, идет о возможности производить бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 миллиграмм на килограмм, а дизельное топливо — до 350 миллиграмм. Такие показатели соответствуют экологическому классу «Евро-3», потому что у «Евро-5» серы не должно быть больше, чем 10 миллиграмм на килограмм.

Предполагалось, что разрешение будет действовать до 1 мая 2026 года, но его пришлось продлить. Новый срок действия документа не уточняется.

Выпускать такой бензин могут НПЗ, заключившие с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки, а также имеющие право на получение обратного акциза. Ведомство ежемесячно докладывает о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. Его оборот на территории других стран ЕАЭС не предусмотрен.

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Основной причиной послаблений стала попытка стабилизации топливного рынка в условиях роста числа внеплановых ремонтов на предприятиях. До этого правительство запретило экспорт бензина для всех участников рынка, а дизельного топлива — для трейдеров. Также до 30 ноября ограничен вывоз за рубеж авиационного керосина.

Один из собеседников издания отметил, что смягчение требований к качеству бензина не в состоянии полностью решить проблему дефицита топлива, но выпуск действительно увеличится.

Однако управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов указал, что минусом такого решение станет негативное влияние ухудшенного бензина на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой. Образующиеся при сгорании такого топлива соединения в состоянии ускорить износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов. Кроме того, добавил эксперт, главной проблемой текущей ситуации остается не выпуск топлива, а его доставка в регионы.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила о введении временных лимитов на продажу бензина на отдельных АЗС в республике.

Между тем в пресс-службе Российского топливного союза (РТС) опровергли сообщения о дефиците топлива в Москве. По данным организации, его продажа проходит в штатном режиме.

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