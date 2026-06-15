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Забота о себе
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14:31, 15 июня 2026Забота о себе

Женщин предупредили о симптомах одного из самых коварных видов рака

Гинеколог Десаи: Рак яичников может маскироваться под заболевания ЖКТ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Zigres / Shutterstock / Fotodom

Рак яичников может протекать без симптомов или маскироваться под заболевания ЖКТ. Об этом предупредили онколог-гинеколог Сампаду Десаи и онколог Шона Наг в интервью The Times of India.

Врачи отметили, что рак яичников считается одним из самых коварных видов онкологических заболеваний, так как на ранних стадиях практически никак себя не проявляет. Однако, как подчеркивает Десаи, это не значит, что их совсем нет. «Симптомы рака яичников обычно очень неспецифичны. К ним относятся чувство переполнения желудка, которое наступает слишком рано, вздутие живота, дискомфорт в верхней части живота и плохое пищеварение», — рассказала гинеколог.

Наг добавила, что многие женщины до постановки диагноза часто замечали у себя вздутие живота и легкую боль в нижней части живота или в области таза. Также, по ее словам, нередко заболевание сопровождается сбоями менструального цикла.

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Онколог подчеркнула, что для выявления рака яичников нет специального теста, как, например, для рака молочной железы или шейки матки. Поэтому важно регулярно посещать гинеколога и внимательно следить за изменениями, особенно если в семье были случаи рака груди, яичников или кишечника.

Ранее онколог Александр Серяков предупредил, что курение значительно повышает риск рака молочной железы. Также, по его словам, негативно влияют алкоголь, лишний вес и низкая физическая активность.

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