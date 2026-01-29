Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 29 января 2026Мир

ЕС решил наказать Иран

Каллас: ЕС введет санкции против Ирана за жесткое подавление протестов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Европейский союз (ЕС) введет санкции против Ирана за жесткое подавление протестов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Bloomberg.

По ее словам, министры иностранных дел стран европейского объединения проголосуют за принятие мер, в том числе за внесение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

«Число жертв протестов в Иране и методы, использованные режимом, действительно очень серьезны. Поэтому мы посылаем четкий сигнал: если вы подавляете людей, это имеет свою цену, и за это вас также будут наказывать», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что в отношении отдельных лиц в Иране также будут введены дополнительные рестрикции.

Ранее телеканала CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану после провала переговоров двух стран об ограничении ядерной программы Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    Россиянин получил большой срок за использование цифровых денег

    В НАТО вновь испугались России

    Российского бизнесмена избили после отказа платить за крышу

    Болоньевые вещи достигли пика популярности у россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok