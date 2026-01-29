ЕС решил наказать Иран

Каллас: ЕС введет санкции против Ирана за жесткое подавление протестов

Европейский союз (ЕС) введет санкции против Ирана за жесткое подавление протестов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Bloomberg.

По ее словам, министры иностранных дел стран европейского объединения проголосуют за принятие мер, в том числе за внесение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

«Число жертв протестов в Иране и методы, использованные режимом, действительно очень серьезны. Поэтому мы посылаем четкий сигнал: если вы подавляете людей, это имеет свою цену, и за это вас также будут наказывать», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что в отношении отдельных лиц в Иране также будут введены дополнительные рестрикции.

Ранее телеканала CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану после провала переговоров двух стран об ограничении ядерной программы Тегерана.