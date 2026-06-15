Россиянин получил срок за распространение интимного фото бывшей возлюбленной

В Вологодской области осудили мужчину за распространение интимной фотографии бывшей

В Вологодской области осудили мужчину за распространение фотографии обнаженной бывшей партнерши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 137 («Незаконные собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и 242 («Незаконные изготовление в целях распространения, распространение порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») УК РФ.

Как установил суд, летом 2022 года 43-летний череповчанин проживал с женщиной. В один из дней, пока она спала, мужчина без ее согласия сделал фотографию женщины в обнаженном виде. Спустя время пара рассталась, а у пострадавшей появился новый возлюбленный.

В декабре 2025 года мужчина через один из мессенджеров отправил фотографию новому сожителю бывшей партнерши и рассказал подробности их интимной жизни.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и месяцу лишения свободы условно, а также взыскал в пользу потерпевшей 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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