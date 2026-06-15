Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 15 июня 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за распространение интимного фото бывшей возлюбленной

В Вологодской области осудили мужчину за распространение интимной фотографии бывшей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Вологодской области осудили мужчину за распространение фотографии обнаженной бывшей партнерши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 137 («Незаконные собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и 242 («Незаконные изготовление в целях распространения, распространение порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») УК РФ.

Как установил суд, летом 2022 года 43-летний череповчанин проживал с женщиной. В один из дней, пока она спала, мужчина без ее согласия сделал фотографию женщины в обнаженном виде. Спустя время пара рассталась, а у пострадавшей появился новый возлюбленный.

В декабре 2025 года мужчина через один из мессенджеров отправил фотографию новому сожителю бывшей партнерши и рассказал подробности их интимной жизни.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и месяцу лишения свободы условно, а также взыскал в пользу потерпевшей 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что мастер по ремонту телефонов «слил» эротические фото клиентки в российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обвинения Украины в ударе по Киево-Печерской лавре

    Чемпионат мира по футболу с первых дней окружают скандалы. Почему самый грандиозный турнир в истории не задался с самого начала?

    Россиянка на глазах ребенка ударила сожителя ножом в живот

    Покинувший Россию автогигант сократит почти 20 тысяч сотрудников

    В мирном договоре США и Ирана увидели чудовищное унижение

    В Минобороны сообщили об ударе дронами «Герань» по важному энергообъекту на Украине

    Россиян предупредили о задержках более сотни рейсов в аэропорту на юге страны

    Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за непогоды

    Девушка прилетела в Москву с сумкой Hermes и получила штраф

    «У меня быстро кончились деньги». Кевин Спейси дал большое интервью Собчак. В чем признался отмененный Голливудом актер?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok