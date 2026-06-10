Мастер по ремонту телефонов «слил» эротические фото клиентки в российском городе

В Петербурге суд приговорил мастера по ремонту телефонов за слив нюдсов

В Санкт-Петербурга суд приговорил к шести месяцам принудительных работ мастера по ремонту телефонов, который «слил» эротические фотографии клиентки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службы судов города.

Все это время будет удерживаться по 10 процентов из заработной платы осужденного. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 250 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 137 УК РФ («неприкосновенность частной жизни»).

По версии следствия, 13 декабря 2025 года потерпевшая передала свой мобильный телефон в ремонт. Мастер, имея обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, и о неразглашении сведений о третьих лицах, обнаружил в памяти телефона 39 медиафайлов с интимными изображениями женщины. Без ее согласия он отправил эти файлы через мессенджер с учетной записи потерпевшей третьему лицу.

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