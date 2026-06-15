Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:34, 15 июня 2026Спорт

Клиент букмекерской конторы проиграл 200 миллионов рублей на матче ЧМ-2026

Клиент букмекерской конторы проиграл 200 миллионов рублей, поставив на победу Нидерландов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Клиент букмекерской конторы проиграл 200 миллионов рублей, поставив на победу Нидерландов над Японией в матче чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Игрок сделал ставку в размере 2,74 миллиона долларов на победу голландцев над японцами с коэффициентом 2,13. Сумма выигрыша могла составить 5,827 миллиона долларов, что эквивалентно 419 миллионам рублей.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Сборная Нидерландов вела 2:1 до 88-й минуты, пока полузащитник японцев Даити Камада не сравнял счет.

Ранее россиянин потерял 15 миллионов рублей из-за гола сборной Катара в ворота Швейцарии. Клиент букмекерской конторы поставил на победу швейцарцев, которые до последних минут вели со счетом 1:0. Однако катарцы сумели уйти от поражения и свели поединок к ничьей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обвинения Украины в ударе по Киево-Печерской лавре

    Чемпионат мира по футболу с первых дней окружают скандалы. Почему самый грандиозный турнир в истории не задался с самого начала?

    Россиянка на глазах ребенка ударила сожителя ножом в живот

    Покинувший Россию автогигант сократит почти 20 тысяч сотрудников

    В мирном договоре США и Ирана увидели чудовищное унижение

    В Минобороны сообщили об ударе дронами «Герань» по важному энергообъекту на Украине

    Россиян предупредили о задержках более сотни рейсов в аэропорту на юге страны

    Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за непогоды

    Девушка прилетела в Москву с сумкой Hermes и получила штраф

    «У меня быстро кончились деньги». Кевин Спейси дал большое интервью Собчак. В чем признался отмененный Голливудом актер?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok