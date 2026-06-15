Клиент букмекерской конторы проиграл 200 миллионов рублей на матче ЧМ-2026

Клиент букмекерской конторы проиграл 200 миллионов рублей, поставив на победу Нидерландов

Клиент букмекерской конторы проиграл 200 миллионов рублей, поставив на победу Нидерландов над Японией в матче чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Игрок сделал ставку в размере 2,74 миллиона долларов на победу голландцев над японцами с коэффициентом 2,13. Сумма выигрыша могла составить 5,827 миллиона долларов, что эквивалентно 419 миллионам рублей.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2. Сборная Нидерландов вела 2:1 до 88-й минуты, пока полузащитник японцев Даити Камада не сравнял счет.

Ранее россиянин потерял 15 миллионов рублей из-за гола сборной Катара в ворота Швейцарии. Клиент букмекерской конторы поставил на победу швейцарцев, которые до последних минут вели со счетом 1:0. Однако катарцы сумели уйти от поражения и свели поединок к ничьей.