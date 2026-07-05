В Кремле описали отношения Путина и экс-министра обороны Иванова

Песков: Путин и экс-министр обороны Иванов были близкими соратниками

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал отношения президента России Владимира Путина и экс-министра обороны Сергея Иванова, которого не стало в конце июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря российского лидера репортеру Павлу Зарубину.

«Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», — отметил Песков, назвав большой утратой для главы государства уход из жизни бывшего главы Минобороны.

По словам представителя Кремля, Путин и Иванов прошли долгий путь, последний занимал весьма ответственные должности и трудился на каждом посту, не жалея себя, чему на протяжении более чем 20 лет Песков лично был свидетелем.

30 июня Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

Сергей Иванов занимал должность министра обороны России в 2001–2007 годах. Затем в 2011–2016 годах он возглавлял администрацию президента. В 1990-е и 2000-е годы работал и на других государственных должностях, в том числе заместителем директора ФСБ, секретарем Совета безопасности и вице-премьером правительства.

