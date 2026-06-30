Путин простился с бывшим министром обороны России

Песков: Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Ивановым

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

Сергей Иванов занимал должность министра обороны России в 2001–2007 годах. Затем в 2011–2016 годах он возглавлял администрацию президента. В 2007 году считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти.

Иванов — генерал-полковник запаса. В 1990-е и 2000-е работал и на других государственных должностях, в том числе заместителем директора ФСБ, секретарем Совета безопасности и вице-премьером правительства. Он также являлся почетным президентом баскетбольной «Единой Лиги ВТБ».

26 июня 2026 года в возрасте 73 лет его не стало. О причинах смерти Иванова не сообщалось. Родным и близким бывшего главы Минобороны выразили соболезнования.