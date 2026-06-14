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20:06, 14 июня 2026Спорт

Игрок потерял 15 миллионов рублей из-за гола Катара

Игрок потерял 15 миллионов рублей, поставив на победу Швейцарии в матче с Катаром на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Клиент букмекерской компании потерял 15 миллионов рублей из-за результата матча первого тура чемпионата мира (ЧМ) 2026 года между сборными Катара и Швейцарии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил всю сумму на победу швейцарцев, которые считались абсолютными фаворитами с котировкой 1,20. Однако встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый мяч на 17-й минуте забил нападающий европейской команды Бреэль Эмболо, реализовавший пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте вырвал ничью для Катара защитник Буалем Хухи.

Таким образом, в турнирной таблице группы В все четыре команды набрали по очку. Сборные Боснии и Герцеговины и Канады сыграли вничью 12 июня.

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