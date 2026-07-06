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23:06, 5 июля 2026Мир

В Европе взломали почту сотрудников МИД

Telegraph: Хакеры взломали почтовый ящик сотрудников МИД Британии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Электронная почта работников Министерства иностранных дел Великобритании оказалась взломана, а данные об их аккаунтах и паролях в правительственной системе были выставлены на продажу. Об инциденте сообщают журналисты The Daily Telegraph.

Как уточняет издание, после взлома были раскрыты сведения о работающих за рубежом сотрудниках Форин офиса. В том числе обнародованы оказались данные сотрудников внешнеполитических ведомств в Таиланде и на Маврикии.

В руки хакеров также попали аккаунты госслужащих из муниципальных советов в английском графстве Дербишир и лондонском районе Уолтем-Форест. Информацию заметили в теневом интернете, данные выставили на продажу за 60 тысяч долларов.

Ранее британские СМИ заявили, что российские и китайские хакеры якобы получили доступ к внутренней системе МИД Королевства. Это произошло после того, как один из работников министерства случайно мог открыть полученное по электронной почте письмо.

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