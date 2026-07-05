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23:08, 5 июля 2026Мир

Стало известно о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским

Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп намерен связаться с российским лидером Владимиром Путиным после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на должностное лицо США высокого ранга.

По его словам, Трамп планирует обсудить с Зеленским шаги для урегулирования украинского конфликта, после чего он хочет поговорить об этом с Путиным. «Президент считает очень срочным попытаться положить этому конец», — рассказал американский чиновник.

Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре. Как сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, основными темами встречи будут угрозы и вызовы для евроатлантического региона, Украина и южный фланг блока.

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