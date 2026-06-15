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Силовые структуры
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11:30, 15 июня 2026Силовые структуры

Юноша заступился за избиваемую мужем женщину на московской улице и пожалел

В Москве на юношу, заступившегося за избиваемую мужем женщину, составили протокол
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве 23-летний юноша заступился за женщину, которую на глазах прохожих избивал муж, и поплатился. Об этом пишет Baza и публикует видео конфликта.

На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, а молодой человек говорит ему остановиться.

По данным издания, Амир с другом стал свидетелем конфликта на Новослободской улице. Молодой человек применил перцовый баллончик, а затем на эмоциях ударил нападавшего ногой по голове. Жена вступилась за мужа, и они написали на Амира заявление в полицию. В итоге на заступника составлен административный протокол, а сам он ищет адвоката.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возбудили дело по статье 117 («Истязание») на отчима за избиение ребенка. Мужчина набросился с кулаками на 12-летнего сына сожительницы после того, как тот заступился за маму.

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