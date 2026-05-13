15:04, 13 мая 2026Силовые структуры

На избившего российского школьника за защиту матери мигранта возбудили дело

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге возбудили дело по статье 117 («Истязание») на отчима за избиение ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина избил 12-летнего сына сожительницы после того, как тот заступился за маму.

До этого появилась информация, что отец пострадавшего обратился в полицию после того, как сожитель его бывшей жены избил его сына за то, что тот вступился за мать во время ссоры. Предположительно, мальчик пытался защититься и взял в руки нож, но получил перелом носа и черепно-мозговую травму.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отец пострадавшего мальчика — участник СВО, которого комиссовали по состоянию здоровья после боевого ранения. На момент госпитализации он был в тяжелом состоянии, и медики не давали позитивных прогнозов. Тогда родители мальчика приняли решение о разводе. Они уже год не живут вместе.

