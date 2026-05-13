10:30, 13 мая 2026

Сын участника СВО вступился за мать и был избит мигрантом

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге 12-летний сын участника специальной военной операции (СВО) на Украине вступился за мать и был избит мигрантом. У школьника диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму, пишет E1.RU.

По данным издания, отец пострадавшего мальчика — участник СВО, которого комиссовали по состоянию здоровья после боевого ранения. На момент госпитализации он был в тяжелом состоянии, и медики не давали позитивных прогнозов. Тогда родители мальчика приняли решение о разводе. Они уже год не живут вместе.

Сын по договоренности проживал то у матери, то у отца. После развода у бывшей супруги военнослужащего появился сожитель — 19-летний мигрант. Боец СВО описал его как ревнивого и агрессивного мужчину, который часто конфликтовал со своей возлюбленной, в том числе и на глазах ее сына. Вступившись за мать, мальчик был избит в начале мая.

Школьник рассказал, что сожитель матери начал ругаться с ней из-за ревности и он обратился к обидчику со словами: «Ты не мужик, раз так себя ведешь». Мужчина ответил, предложив шестикласснику выяснить отношения кулаками. «Максим говорит, что испугался, схватил кухонный нож. Тот начал его избивать. Мать не заступалась», — рассказал подробности произошедшего отец мальчика.

Участник СВО рассказал, что в марте также был избит сожителем бывшей жены. Это произошло, когда россиянка приехала к экс-супругу, чтобы забрать алименты для сына и написать расписку. Ухажер явился вслед за ней и устроил сцену ревности, после чего набросился и на бойца. Пострадавший полноценно дать отпор не мог из-за состояния здоровья, поэтому от удара по затылку потерял сознание.

«Он достал канцелярский нож, разложил эти пакеты, собирался меня резать, орал: "Я ему сейчас афганскую розу сделаю!" Что такое "афганская роза", я не знаю. Бывшая жена успокоила его, увела», — вспомнил собеседник издания.

Полиция проводит проверку по фактам произошедшего.

Ранее сообщалось, что 12-летний сын жителя города Петров Вал Волгоградской области, не вернувшегося со специальной военной операции, не выжил по дороге из школы на тренинг к психологу. Его не успели довезти до больницы.

