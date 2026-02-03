Реклама

08:53, 3 февраля 2026Россия

Стало известно о смерти сына не вернувшегося с СВО бойца по дороге к психологу

Сын не вернувшегося с СВО волгоградца не выжил по дороге из школы на тренинг
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

12-летний сын жителя города Петров Вал Камышинского района Волгоградской области, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО), не выжил по дороге из школы на тренинг к психологу. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Очевидцы отметили, что мальчик упал на гололеде и сильно ударился головой. Юному россиянину дважды вызывали скорую помощь. Его не успели довезти до больницы.

Директор школы, где учился ребенок, отметила, что тот отправился на групповое занятие к педагогу-психологу. Она рассказала, что учащийся решил сократить путь и свернул с дороги в другую сторону.

Информацию о трагедии с сыном участника спецоперации подтвердила и глава Камышинского муниципального района Елена Береговая.

В региональном комитете здравоохранения сведения об инциденте с ребенком военного не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 12-летнюю школьницу затравили и избили после смерти отца на СВО.

