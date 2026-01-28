Российскую школьницу затравили после смерти отца на СВО, избили и объявили виноватой

В Ростовской области школьницу затравили и избили после смерти отца на СВО

В Ростовской области в школе станицы Ольгинской одноклассник избил 12-летнюю дочь участника специальной военной операции (СВО), которую позже объявили виноватой. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки в беседе с ИА «Регнум».

Другие дети сняли произошедшее на видео. Судя по кадрам, мальчик поджидал девочку на выходе из класса, а когда она подошла, то ударил о дверной косяк головой. В результате школьница упала на пол и, как утверждается, потеряла сознание.

По словам матери пострадавшей, ее дочь затравили из-за смерти отца на СВО. «Моя дочь рассказала, что в школе ее регулярно оскорбляют и говорят, что у нее нет отца. И она говорила одноклассникам, что ее папа не ушел из семьи, — поделилась собеседница агентства. — Я так понимаю, что зачинщиком травли является один мальчик, он же ее и ударил».

Россиянка подчеркнула, что девочка обращалась к классной руководительнице, но та якобы ограничилась просьбой прекратить издевательства.

В минувшие выходные с женщиной связались представители подразделения по делам несовершеннолетних, а также мать предполагаемого инициатора травли. «Она сказала, что ее сын виноват, но и моя дочь тоже виновата, потому что могла просто не реагировать на оскорбления. После этого она попросила не обращаться в полицию, потому что у них вроде пять детей и он единственный сын», — заявила женщина журналистам.

Теперь пострадавшая девочка избегает общения с другими детьми, а ее мать боится отправлять дочь в школу.

В сентябре в Челябинске толпа подростков избила 16-летнего сына не вернувшегося с фронта участника СВО и потребовала от него денег. По словам матери мальчика, у него диагностировали сотрясение головного мозга, повреждение зубов и сквозную рану нижней губы.