Толпа российских подростков избила сына участника СВО и потребовала от него денег

74.ru: В Челябинске подростки избили сына участника СВО и потребовали денег
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске толпа подростков избила 16-летнего сына не вернувшегося с фронта участника специальной военной операции (СВО) и потребовала от него денег. Об этом рассказала мать мальчика в беседе с 74.ru.

По ее словам, нападение произошло днем в субботу, 6 сентября. Группа молодых людей увязалась за подростком, когда тот шел по улице Дзержинского. «Начали приставать, требовать деньги, дальше перешли к действиям, стали толпой избивать моего сына. В конце сказали 9 сентября принести деньги, для начала 5000 рублей», — сообщила россиянка.

В результате у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, повреждение зубов и сквозную рану нижней губы. На данный момент он находится в больнице.

8 сентября собеседница портала написала заявление в полицию. При этом она выразила опасение, что подозреваемые останутся безнаказанными, так как это уже не первое нападение банды на местных жителей. Женщина пояснила, что личности подростков известны. Кроме того, их родственники, с ее слов, предлагали ей деньги, чтобы замять дело.

«Некоторые из них состоят на учете в ПДН. Такое уже было не единожды, они терроризируют наших детей, ставят их на счетчик, — заявила россиянка. — Я вдова участника СВО. Старший сын отдает долг Родине. Кто меня защитит?»

В полиции Челябинска изданию сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители подчеркнули, что участники происшествия, предварительно, установлены. В данный момент изучаются обстоятельства нападения.

Ранее в Белгородской области трое мужчин избили сына участника СВО, когда тот забрался на крышу насосной станции ради фотографий. Как стало известно, мальчик остался без обоих родителей. Воспитанием ребенка занималась бабушка.

