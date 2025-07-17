Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 17 июля 2025Россия

В России трое мужчин избили сына не вернувшегося с СВО бойца

В Белгородской области избили сына бойца СВО, его отец не вернулся из боя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Белгородской области избили сына участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Белгород».

О мальчике известно, что он остался без обоих родителей. Его матери, которая работала в Росгвардии, не стало на службе, а отец не вернулся из боя в зоне СВО. Воспитанием ребенка занималась бабушка.

Трое мужчин избили мальчика после того, как он забрался на крышу насосной станции ради фотографий. Кроме того, у сына солдата отобрали мобильный телефон и сломали велосипед. Случившимся уже заинтересовались в Следственном комитете России.

Ранее в Волгограде была жестоко избита мать бойца СВО. На кадрах с камеры наблюдения видно, как россиянка получает удар от незнакомца, после которого падает на асфальт. После этого она встает на ноги, однако, сделав несколько шагов, снова оказывается на земле. Разобраться в ситуации попросил ее сын — он записал видеообращение из зоны боевых действий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

    В России заявили о начале исполнения данного Путиным Украине обещания

    В Кремле назвали ответ Путина на заявления Трампа

    Раскрыты напугавшие второго пилота действия капитана упавшего самолета в Индии

    Российские военные заняли новый населенный пункт в Запорожской области

    Спасающиеся от паводка коровы из российского села забрались на холм и попали на видео

    Азиатский союзник США впервые за два года купил российскую нефть

    Звезда «Аншлага» пожаловалась в полицию на мошенников

    Жена Канье Уэста показала полуобнаженную грудь в откровенной позе

    Людям запретили есть питонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости