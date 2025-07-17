В России трое мужчин избили сына не вернувшегося с СВО бойца

В Белгородской области избили сына бойца СВО, его отец не вернулся из боя

В Белгородской области избили сына участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Белгород».

О мальчике известно, что он остался без обоих родителей. Его матери, которая работала в Росгвардии, не стало на службе, а отец не вернулся из боя в зоне СВО. Воспитанием ребенка занималась бабушка.

Трое мужчин избили мальчика после того, как он забрался на крышу насосной станции ради фотографий. Кроме того, у сына солдата отобрали мобильный телефон и сломали велосипед. Случившимся уже заинтересовались в Следственном комитете России.

Ранее в Волгограде была жестоко избита мать бойца СВО. На кадрах с камеры наблюдения видно, как россиянка получает удар от незнакомца, после которого падает на асфальт. После этого она встает на ноги, однако, сделав несколько шагов, снова оказывается на земле. Разобраться в ситуации попросил ее сын — он записал видеообращение из зоны боевых действий.