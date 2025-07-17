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10:24, 17 июля 2025Россия

В России мужчина одним ударом отправил на асфальт мать бойца СВО и попал на видео

Жестокое избиение матери бойца СВО в Волгограде попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Главный редактор Дмитрий Макаренко»

Жестокое избиение матери бойца СВО в Волгограде попало на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовало издание «Волгоград онлайн».

На кадрах неизвестный мужчина бьет россиянку по лицу. Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт. Когда злоумышленник скрылся в кустах, мать военнослужащего попыталась встать на ноги. Пройдя несколько метров, ее повело в сторону, и женщина снова упала на дорогу.

Обратить внимание на случившееся призвал ее сын из зоны СВО. Солдат рассказал, что его мать заступилась за девочку, которую избивал неизвестный ей человек. Боец попросил помощи у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее было опубликовало предполагаемое видео угроз мигранта вдове Героя России. Ролик был снят в Краснодаре, причиной конфликта стало место для парковки во дворе жилого дома.

ЖЗЛ
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