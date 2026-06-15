МИД Венгрии высказался об остановке переговоров о вступлении Украины в ЕС

МИД Венгрии: Переговоры о членстве Украины в ЕС остановятся, если Киев не выполнит условия

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) будут остановлены, если Киев не выполнит условия соглашения с Будапештом о восстановлении прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, ее слова приводит пресс-служба Европейской комиссии (ЕК).

«Сегодня состоится открытие первого кластера переговоров с Украиной, которые будут касаться вопросов основных прав, демократии и верховенства закона. В этот процесс также вошло соглашение, достигнутое Венгрией и Украиной. Если Украина не выполнит его, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», — подчеркнула дипломат.

Орбан отметила, что Венгрия поддержит возможное вступление Украины в объединение только при условии проведения Киевом необходимых для этого реформ.

13 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт согласился начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он отметил, что само вступление — длительный процесс. В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, напомнив, что переговоры о ее вступлении начались еще в 2012 году и не завершены до сих пор.