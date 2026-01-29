Реклама

Стало известно о планах Трампа нанести крупный удар по Ирану

CNN: Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану после провала переговоров двух стран об ограничении ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Среди вариантов, которые он [Трамп] сейчас рассматривает, — авиаудары США по лидерам Ирана и сотрудникам служб безопасности, которых считают ответственными за расправы, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям», — передает телеканал.

По словам источников, американский лидер еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но при этом считает, что «военные возможности США расширились с появления в регионе американской авианосной ударной группы».

Ранее Трамп объявил, что к Ирану направляется «огромная армада». Он призвал Тегеран сесть за стол переговоров, пригрозив стране новыми ударами в случае отказа.

