Розовая дверь звезды Rolling Stones не понравилась властям Лондона

В Лондоне гитаристу Rolling Stones Ронни Вуду предписали перекрасить дверь в черный цвет

Власти лондонского района Вестминстер потребовали от гитариста легендарной рок-группы Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить свою розовую дверь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

79-летнему музыканту и его соседям по району Мейда-Вейл сообщили, что двери их домов покрашены в «неуместные» цвета, чем наносят ущерб внешнему облику и особой архитектурной ценности.

«Кто-то сделал фото двери и сказал, что такой цвет нельзя использовать. Ронни сделал запрос в совет, там согласились и предложили покрасить ее в черный. Это раздражает», — сообщил источник из окружения артиста.

Журналисты уточняют, что Вуд оставил черной входную решетку дома, а саму дверь покрасил в розовый цвет, что, судя по всему, нарушает правила.

В декабре 2025 года The Rolling Stones отменили тур из-за состояния здоровья 81-летнего гитариста Кита Ричардса, не позволяющего ему отправиться на гастроли. Известно, что он долгие годы борется с артритом.