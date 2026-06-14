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16:46, 14 июня 2026Россия

Клычков показал начинку ударившего по дому в Орле дрона ВСУ

Клычков показал начинку ударившего по дому в Орле беспилотника ВСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: a_klychkov / MAX

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что дрон ВСУ, который атаковал дом в Орле, был начинен поражающими элементами. Об этом он написал в Мах.

Клычков сообщил, что не прошло и месяца после ракетной атаки ВСУ на общежитие в Старобельске, где погибли ни в чем не повинные студенты, и очередной украинский БПЛА, начиненный поражающими элементами, целенаправленно ударил по жилому дому в Орловской области.

В результате падения обломков ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орловской области нанесен ущерб газопроводу низкого давления.

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