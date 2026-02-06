После ракетной атаки ВСУ в российском регионе оказался поврежден газопровод

Орловский губернатор Клычков: Обломки ракет ВСУ повредили газопровод

В результате падения обломком ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орловской области нанесен ущерб газопроводу низкого давления. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram.

По его словам, коммунальные службы уже восстановили газоснабжение. Также повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет.

ВСУ атаковали Орловскую область ракетами в ночь на 6 февраля. Всего средствами противовоздушной обороны уничтожены два снаряда. Районы падения обломков Клычков не уточнил.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированного ночного налета ВСУ на регионы России. Как сообщили в ведомстве, перехвачены и уничтожены 38 беспилотников самолетного типа. 26 из них сбиты в Брянской области, 10 — в Белгородской и еще по 1 под Липецком и в акватории Черного моря.