Россия
07:30, 6 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России

Минобороны России: За ночь средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ночь с 5 на 6 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 38 украинских беспилотников. Подробности массированного ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России раскрыло российское Минобороны.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены над тремя регионами — Брянской, Белгородской и Липецкой областями, а также над акваторией Черного моря. Наибольшее число украинских дронов — 26 единиц — сбили над первым из перечисленных субъектов федерации. Все беспилотные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Данных о последствиях налета Минобороны не привело.

Ранее сообщалось, что Белгород оказался под ударом ВСУ — при атаке использовались американские ракеты. По словам мэра города Валентина Демидова, в результате атаки в некоторых частях города фиксировались сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды.

