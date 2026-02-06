Реклама

Россия
06:49, 6 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали Белгород американскими ракетами. Губернатор сообщил о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры

Гладков заявил о повреждении энергоинфраструктуры Белгорода после обстрела ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Город был атакован ракетами американского комплекса HIMARS.

Местные жители рассказали, что было слышно пять-шесть громких взрывов, а в небе появились яркие вспышки и столбы белого дыма. По словам мэра города Валентина Демидова, в результате атаки в некоторых частях города фиксировались сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжении, воды.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл, что после атаки зафиксирован большой объем повреждений энергетической инфраструктуры. По его словам, удару подверглись объекты в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах. Сведений о пострадавших не поступало.

Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Политик также уточнил, что в области пока не требуется разворачивания пунктов временного размещения и обогрева.

Утром Гладков признал, что в Белгороде пока не удалось восстановить электроснабжение в полном объеме. При этом, уточнил он, школы и детсады в пятницу, 6 февраля, будут работать в обычном формате.

Белгород подвергся второй атаке с начала февраля

ВСУ начали атаки на Белгород 3 февраля. Тогда один инфраструктурный объект получил серьезные повреждения, социальные объекты и системы водоканала перевели на резервные генераторы.

В тот вечер в Белгороде выступала группа «Кипелов». Из-за удара в части города произошел блэкаут, однако музыканты не стали прерывать концерт и продолжили выступать под акустику. Зрители подсвечивали зал фонариками на смартфонах и хором подпевали исполнителю.

Все бывает в этой жизни. Отключили свет — и что? Ничего особенного в этом нет

группа «Кипелов»

На следующий день Гладков рассказал, что во время того блэкаута он застрял в лифте. Помимо губернатора, с такой же проблемой столкнулись еще 76 человек. Политик отметил, что благодаря заранее отработанному алгоритму работа по освобождению людей была проведена быстро и эффективно.

Позднее российские войска уничтожили одну обстреливавшую Белгород украинскую установку HIMARS. Военный эксперт Борис Джерелиевский предположил, что координаты цели удалось получить с помощью радиоразведки, дронов и спутникового наблюдения. Также, по его словам, позиции западных РСЗО помогает вычислять агентурная разведка — все больше людей «на той стороне» готовы сотрудничать с ВС РФ и передавать информацию.

